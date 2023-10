Afscheidsbijeenkomst voor Douwe Landman

55 minuten geleden

Tot op het laatst van zijn leven zette Douwe Landman zich via welzijnsorganisatie ContourdeTwern in voor Syrische vluchtelingen. Hij hielp hen om contacten te leggen met de overheid of met het ziekenhuis. Daarnaast was de Boxtelaar een gepassioneerd bridger. Landman overleed op 2 oktober na een kort ziekbed op 84-jarige leeftijd.

,,De nabestaanden kozen voor een afscheid in kleine kring wat uiteraard een te respecteren besluit is geweest”, meldt Maarten de Laat, die al vijftig jaar met Landman bevriend was. ,,Douwe was in de Boxtelse gemeenschap een graag geziene man met veel vrienden en bekenden. Ondanks zijn respectabele leeftijd stond hij nog volop in het leven en werd daar binnen drie dagen uit weggerukt.”

De Laat nam het initiatief voor een afscheidsbijeenkomst en dat is volgens hem warm ontvangen door de familie. ,,Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat hij zo stilletjes, zonder nog eens bij hem stil te staan, uit onze samenleving is heengegaan.”

De samenkomst is zaterdag 28 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat. Bezoekers dienen zich uiterlijk 25 oktober aan te melden. Dit kan via e-mailadres: mgjmdelaat@hotmail.com of telefoonnummer 06-22 51 39 16. (In de papieren Brabants Centrum ontbrak de eerste letter van het e-mailadres. In dit online bericht staat het juiste).

Belangstellenden betalen vijf euro voor koffie en bitterballen. Overige consumpties komen voor eigen rekening. Een eventueel overschot van de deelnamebijdragen wordt gedoneerd aan het Longfonds.