Tweespalt ventilatiesysteem voor De Stek uit de wereld

De verbinding tussen de Lambertusschool en sportzaal De Viersprong was op deze foto nog niet gereed. Inmiddels is dat wel zo. Binnen in De Stek moet nog het een en ander gebeuren.

De voltooiing van multifunctionele accommodatie De Stek in Gemonde is een stap dichterbij gekomen. Na een second opinion heeft de gemeente Sint-Michielsgestel aangegeven een nieuw ventilatiesysteem voor de gymzaal te bekostigen. Door de gestegen bouwprijzen is de hele vernieuwbouw overigens 225.000 euro duurder geworden.