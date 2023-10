Boxtel houdt vast aan ‘Polenhotel’

De bezwaren van buurtbewoners ten spijt, houdt de gemeente Boxtel vast aan het plan om vierhonderd arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van de vroegere kippenfarm aan de Oude Rijksweg 11 in Liempde.

De bezwaarmakers uit de buurtschap Vrilkhoven worden vandaag, vrijdag 13 oktober door het college van B en W op de hoogte gesteld van het besluit. Verantwoordelijk wethouder Mariëlle van Alphen hoopt dat dit niet leidt tot verharding.

,,Inwoners vragen mij wel eens of ik slapeloze nachten heb van dit dossier. Dat is niet het geval, maar het houdt me natuurlijk enorm bezig. Als volksvertegenwoordiger neem je je taak serieus en het liefst wil je het voor alle 33.000 inwoners goed doen. Dat gaat jammer genoeg niet altijd. In dit geval hebben we te maken met veel weerstand in een ingewikkeld dossier. Omdat een humane huisvesting van arbeidsmigranten een landelijk probleem is, krijgen we ook veel media-aandacht. We gaan nu door en dat betekent waarschijnlijk dat de juridische procedure wordt vervolgd. Hopelijk kunnen we, naast deze juridische en zakelijke kant, ook gesprekken van mens tot mens voeren”, aldus Van Alphen.

Eerder deze maand vroegen B en W extra juridisch advies aan landsadvocaat Pels Rijcken over de huisvestingsvergunning. Die is verleend aan het Tilburgse uitzendbureau SBA Flex dat het ‘Polenhotel’ wil realiseren. Het advies in nu binnen en sterkt het college in haar opvatting dat goed is gehandeld en de meeste bezwaren ongegrond zijn. De procedure wordt dan ook voortgezet. Vanmiddag houdt de wethouder een persgesprek waarin nadere uitleg wordt gegeven.