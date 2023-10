Taalmaatjesproject viert tweede lustrum

Taal is de basis van integratie en sociaal contact. Vanuit deze visie vindt in Boxtel sinds 2013 het project Taalmaatjes plaats in de bibliotheek aan de Burgakker. Het tweede lustrum wordt woensdag 25 oktober gevierd met een openbare presentatie.

Mensen die zich vanuit het buitenland al dan niet gedwongen in Nederland vestigen, integreren het makkelijkst als ze de taal spreken en begrijpen. Vanuit die gedachte vindt al tien jaar lang op woensdag het project Taalmaatjes plaats. Iedereen die niet met de Nederlandse taal opgroeide, kan meedoen aan de wekelijkse gespreksochtenden onder leiding van vrijwillige taalcoaches.

TAAL VERBINDT

De extra feestelijke lustrumbijeenkomst op 25 oktober vindt plaats onder de titel ‘Taal verbindt ons allemaal’. Medewerkers van stichting Het Begint Met Taal, een organisatie die taalcoaches levert, houdt een presentatie in samenwerking met vier ‘nieuwe Nederlanders’. ,,Zij doen een testje waaruit voor alle bezoekers duidelijk wordt hoe het is om in een land te zijn waar je de taal niet kunt spreken en niet begrijpt”, vertelt projectcoördinator Jola Wouterse van Taalmaatjes. ,,Taal en contact zijn onmisbaar om mee te doen in de maatschappij. Als je de taal spreekt, kun je jouw ambities waarmaken en laten zien wie je bent.”

De presentatie in de bibliotheek duurt op 25 oktober van 10.30 tot 11.30 uur. Inloop vanaf een halfuur voor aanvang. Publiek is welkom.

INBURGEREN

In het Taalmaatjesproject wordt geen les gegeven. Door met elkaar in gesprek te gaan zorgen deelnemers dat ze Nederlandse taal beter gaan begrijpen én spreken. Het gaat om het mondeling communiceren; schrijven is er niet bij. Alledaagse onderwerpen komen ter sprake: gebeurtenissen uit het nieuws, het weer of uit het leven van de cursisten.

Het Taalmaatjesproject wordt gefaciliteerd door het vrijwilligerssteunpunt van welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Daar merkten ze dat tussen het afronden van de inburgeringscursus en het integreren van de deelnemers een gat ontstond. Mensen oefenden de taal en de taalregels niet en zo ebde opgedane kennis weg.