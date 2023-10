Anja van Erp, Erik van de Wetering, Jessica den Brok en Hans van Lievenoogen (vlnr) aten jarenlang elke maandagavond in Griekse restaurant Corfu aan de Stationsstraat in Boxtel.

Vooruit, nog één keertje eten bij Corfu dan...

1 uur geleden

Het was elke maandagavond vaste prik. Lekker uit eten in Grieks restaurant Corfu aan de Boxtelse Stationsstraat. Maar het horecabedrijf sloot vanwege personeelsgebrek onlangs na 27 jaar de deuren. Hoewel de zaak op slot was en de uitbaters, Peter en Ingrid Devetzis genieten van een vakantie, plaatsten Anja van Erp (links op de foto) en haar partner Hans van Lievenoogen (rechts) toch een tafeltje en stoelen op het terras.

Daar schoven ook Erik van de Wetering en Jessica den Brok aan, net als anders op maandagavond. Ook de drankjes en gerechten hadden ze zelf geregeld: geen biefstukje of tapas uit de keuken van Corfu deze keer, maar broodjes van restaurant Cis. ,,Ik kwam hier ooit terecht nadat Peter een nieuwe autospiegel voor zijn bestelbus nodig had. Als tegenprestatie nodigde hij me uit een keer te komen eten”, vertelt Van Lievenoogen. ,,Eerlijk gezegd had ik het niet zo op Griekse gerechten, maar na die eerste keer was ik verkocht”, glundert de Boxtelse handelaar in schadeauto’s. Nu moet hij met zijn vaste groepje op zoek naar een ander etablissement op maandagavond. ,,Maar we hebben hier mooie en gezellige jaren beleefd”, glundert Anja.