Fruitbomenactie daverend succes: gemeente verdeelt 300 exemplaren extra

30 minuten geleden

De tweehonderd fruitbomen die de gemeente Boxtel vorige week ter beschikking stelde aan inwoners vlogen als zoete broodjes over de toonbank. Daarom heeft het college van B en W besloten om er nog eens driehonderd weg te geven.

De actie werd in het leven geroepen als compensatie voor de grootschalige kap op het voormalige woon- annex zorgterrein Lindenlust. Daar werden in 2021 zo’n 250 bomen verwijderd om plaats te maken voor woningen. Tegen het neerhalen van de exemplaren werd flink geprotesteerd. Er werd afgesproken dat de weggehaalde bomen later elders in de gemeente teruggeplaatst zouden worden.

Vorige week kondigde de gemeente Boxtel aan tweehonderd fruitbomen te doneren aan inwoners. Die actie viel bij veel mensen in goede aarde, want een paar uur na de aankondiging, waren alle exemplaren gereserveerd. Er was echter nog altijd veel vraag naar de boompjes, dus werd snel bekeken of er meer mogelijk was.

Nu zijn er dus nog eens driehonderd fruitbomen beschikbaar. Het gaat om appel-, peren- en pruimenbomen. Inwoners komen alleen in aanmerking als zij een eigen tuin hebben en binnen de bebouwde kom wonen van Boxtel, Liempde, Esch of Lennisheuvel. Op deze manier wil de gemeente meer groen binnen het stedelijk gebied realiseren.

AANMELDEN

De bomen worden uitgedeeld tijdens de Nationale Klimaatweek van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november. Op de laatste dag kunnen de bomen opgehaald worden bij het gemeentehuis aan de Markt. Aanmelden is nu al mogelijk via: www.boxtel.nl/weggeef-actie-bomen.