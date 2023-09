Diverse modellen, mannen, vrouwen en kinderen, presenteerden in maart ook mode in restaurant De Rechter.

Koopzondag met mode

11 minuten geleden

Bruisend Centrum Boxtel viert zondag 1 oktober de herfst met een koopzondag met muziek, mode en circusactiviteiten voor kinderen. Van 10.30 tot 13.00 uur is er een modeshow, gecombineerd met een high-tea in restaurant De Rechter aan de Rechterstraat. Verschillende Boxtelse zaken tonen hun najaarscollectie. Bezoekers moeten zich hiervoor aanmelden bij Diaan Mode via diaan@diaanmode.nl. De high tea in combinatie met een bezoek aan de modeshow kost 30 euro.

‘s Middags, zo meldt de organisatie, zijn er circusactiviteiten voor kinderen op de Markt en loopt er een jongleur door het centrum. Verder klinkt er muziek en bieden modezaken interessante aanbiedingen. Daarnaast is het, als het weer een beetje meewerkt, uiteraard goed toeven op de Boxtelse terrassen.

Bruisen Centrum Boxtel verdeelt bovendien cadeaubonnen onder winkelende bezoekers. Zij maken daar kans op door hun contactgegevens achterop de kassabon te vermelden en die achter te laten bij de lokale winkelier.