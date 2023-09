Buurt vindt oud fietspad door speeltuin onveilig

Het asfalt van het fietspad door het speelterrein is hobbelig en sleets.

Dwars door het speelterrein aan de Pellenwever/Spinster in Boxtel-Oost loopt een fietspad. Buurtbewoners vinden dat de veiligheid daarvan te wensen overlaat en zijn in gesprek met de gemeente Boxtel over eventuele aanpassingen. Zaterdag tijdens burendag circuleerde er een lijst met wensen en ideeën.