Telefoondienst ontlast huisarts bij doorverwijzing

1 uur geleden

Mensen die tijdelijk een plek in een zorginstelling nodig hebben, kunnen sinds deze maand makkelijker worden doorverwijzen door huisartsen in de regio Noordoost-Brabant.

Een telefoontje of mailtje naar het nieuwe regionaal coördinatiepunt kortdurende zorg is genoeg. De mensen achter de telefoondienst nemen vervolgens contact op met de aangesloten organisaties. Dit zijn BrabantZorg, Sint-Jozefoord, Laverhof, Van Neynsel, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen.

CONTINU BEREIKBAAR

Het coördinatiepunt is zeven dagen per week, 24 uur per etmaal bereikbaar via telefoonnummer (085) 401 54 45.