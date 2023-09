Brabants Vennenpad staat dag lang in de schijnwerpers

di 19 sep., 14:33

Het Brabants Vennenpad brengt wandelaars langs de mooiste plekjes in de provincie. Speciaal voor deze route is een dag in het leven geroepen. De vierde editie ervan vindt plaats op zaterdag 23 september bij kasteel Nemerlaer in Haaren.

De gelijknamige werkgroep heeft de organisatie in handen. Deze club vrijwilligers, ook uit de gemeente Boxtel, houdt zich bezig met het wel en wee van de wandelroute. Die loopt praktisch geheel over onverharde paden en door veel natuurgebieden, waaronder de Kampina en de Geelders.

De dag van het unieke pad is van 10.00 tot 16.00 uur. Dan zal de horeca bij het kasteel geopend zijn en kunnen bezoekers bij Souterrain de Twaalf Trappisten terecht. Bij goed weer is het terras geopend.

Om 10.30 uur en 13.00 uur vertrekken groepen wandelaars onder begeleiding van een van de werkgroepleden. Zij lopen over een stukje van het Brabants Vennenpad in de Kampina. Toegang en activiteiten zijn gratis. Meer informatie over het Brabants Vennenpad: www.wandelnet.nl/brabants-vennenpad.