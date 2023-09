Eric Ronnes waarnemend burgemeester in Gestel

1 uur geleden

Voormalig provinciebestuurder Erik Ronnes is door commissaris van de koning Ina Adema met ingang van 1 oktober benoemd tot waarnemend burgemeester in de gemeente Sint-Michielsgestel. Hij volgt Han Looijen op die donderdag 28 september na vier jaar afscheid neemt.

De benoeming van de waarnemend burgemeester kwam tot stand in overleg met een delegatie uit de Gestelse gemeenteraad. Na een loopbaan in het bedrijfsleven, werd Ronnes raadslid en vervolgens wethouder in de gemeente Boxmeer. In 2015 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Vijf jaar later werd hij gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen in Brabant en was coördineerde hij de stikstof aanpak.

Inwoners van de Gestelse kernen die de vertrekkende burgemeester de hand willen schudden, zijn donderdag 28 september van 16.00 tot 18.30 uur welkom gemeenschapshuis Den Durpsherd, Kerkwijk 61 in Berlicum. Looijen kondigde eind mei zijn voortijdig vertrek aan. Hij voelt zich niet meer de juiste man op de juiste plaats.

In plaats van cadeaus ontvangt burgemeester Looijen graag een bijdrage voor het Meeaanderontbijt. Dit is een ochtendmaal tijdens het carnaval met de jeugdprinsen en -prinsessen en hun gevolgen uit alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel.