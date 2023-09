Lichtvoetige voorstelling over dementie

55 minuten geleden

Onder de titel ‘Ach die lieve oudjes’ beelden een psychologe, trainingsacteur en muziektherapeut vier belevingsfasen van dementie uit. Door spel en uitleg met muzikale begeleiding worden toeschouwers op lichtvoetige wijze meegenomen in de wereld van dementie. De gratis toegankelijke voorstelling vindt plaats op dinsdag 10 oktober in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel en begint om 19.30 uur.

De voorstelling duurt een uur en is een initiatief van de werkgroep Dementievriendelijk Boxtel en welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. De zaal gaat een halfuur voor aanvang open.

Dementie is een overkoepelend begrip. Het gaat over een grote hoeveelheid ziekten en hersenaandoeningen. Alzheimer is de meest voorkomende en bekendste vorm. Het proces verloopt geleidelijk en is moeilijk te voorspellen. Soms is er een aanhoudend stabiele fase dan weer gaat het proces plotseling veel sneller.