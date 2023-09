Rotonde Oude Ketting stap dichterbij

58 minuten geleden

UPDATE 18.44u - De gemeenteraad nam dinsdag een belangrijke hobbel om een rotonde bij truckerscafé De Oude Ketting aan te kunnen leggen. Het bijbehorende bestemmingsplan is vastgesteld.

Wethouder Wim van der Zanden benadrukte nog maar eens dat het bestemmingsplan iets anders is dan het uiteindelijke ontwerp. Er was namelijk onrust ontstaan onder buurtbewoners, onder meer over de concepttekening waarop paaltjes stonden ingekleurd in de straat Selissen. Van der Zanden: ,,Voordat er ook maar een verkeersmaatregel wordt genomen, gaan we in overleg met omwonenden.”

Om de gewenste rotonde te kunnen aanleggen is een deel van de parkeerplaats van het wegrestaurant nodig. Volgens de wethouder is overeenstemming met de grondeigenaar en de uitbater van eetcafé De Oude Ketting zo goed als rond. Vorige week bleek dat zowel de eigenaar als de uitbater van het horecabdrijf hun handtekening echter pas willen zetten als zij zekerheid hebben over een goede uitrit.