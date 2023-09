What’s Up, verkeersbrigadiers?

De Achterberghstraat in Boxtel is een weg waarover veel verkeer raast, vooral tijdens de spitsuren. En juist dan moeten de leerlingen van de Molenwijkschool naar hun leslokalen. Om de oversteekplek veiliger te maken, zijn verschillende zevende- en achtstegroepers opgeleid tot verkeersbrigadiers. Niels de Hond (10), Margriet Pluymaekers (10) en Dries van de Sande (9) vertellen over hun nieuwe functie.