Marokkaanse moskee Boxtel zamelt geld in voor slachtoffers aardbeving

Vanuit de Marokkaanse moskee Al-Fath in Boxtel wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko. Op de avond van vrijdag 8 september richtte die grote verwoestingen aan in de omgeving van de stad Marrakech. Wie bij wil dragen aan de inzameling, kan doneren via NL31 ABNA 0418 9027 47. Contant geld geven of schenken via een QR-code is mogelijk in de moskee, de hele maand wordt er iedere vrijdag geld ingezameld. De actie loopt tot 14 oktober.