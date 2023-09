In hoeverre is eigen regie mogelijk in laatste levensfase?

Stichting Nabij houdt in aanloop naar de internationale Dag van de Palliatieve zorg een avond met professionals over autonomie en regie in de laatste levensfase. Woensdag 11 oktober om 19.30 uur start de gratis te bezoeken bijeenkomst.

De lezing van Nabij wordt samen met verschillende Boxtelse zorgpartners opgezet. Monique Kappen en Wilma den Hollander hebben de leiding over de interactieve avond. Den Hollander is sinds 2009 als verpleegkundig specialist werkzaam voor het Borstcentrum in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Binnen haar beroep kan ze de medische en de verpleegkundige handelingen samenbrengen om de patiënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen tijdens hun ziekte en behandelingen. Sinds 2015 is ze als consulent verbonden aan het Transmuraal Palliatief Adviescentrum Den Bosch-Bommelerwaard.

Kappen op haar beurt is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. In haar vorige werkkring bij Zorggroep Elde Maasduinen was ze als vaste arts verbonden aan Hospice Acacia. Net als Den Hollander is ook kappen consulent via het regionale Transmuraal Palliatief Adviescentrum.

JRL

De activiteit op 11 oktober vindt plaats in het Jacob-Roelandslyceum (JRL). De zaal is drie kwartier voor de start van de lezing geopend. Aanmelden kan tot 6 oktober via standbythuiszorg.nl/dvd-palliatievezorg.