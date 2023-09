Vrijwilligers in de weer met grijpers en zakken

De kans is groot dat er minder plastic flesjes en blikjes op straat liggen, maar geen vrees: er is zwerfafval genoeg te vinden. Vrijwilligers die zaterdag 16 september meehelpen Boxtel schoon te maken, vervelen zich zeker niet.

Het is die dag World Clean Up Day. Wereldwijd gaan mensen op pad om zwerfafval op te ruimen, zo ook in Boxtel. De actie begint om 10.00 uur op de Markt en duurt tot ongeveer 12.30 uur. De gemeente stelt benodigdheden als grijpers en afvalzakken beschikbaar.

Door het statiegeld verwachten de initiatiefnemers minder flesjes en blikjes aan te treffen, maar helaas nog genoeg andere rommel.

ONDERZOEK

Alle lokale acties op 16 september kunnen gesponsord worden. Dit om onderzoek te kunnen bekostigen naar de herkomst van plasticafval. Europa, en met name Nederland, exporteert (legaal en illegaal) veel plastic troep naar landen die de rommel niet goed kunnen verwerken. Daardoor ontstaat ernstige vervuiling. Onderzoek naar de herkomst van afval kan helpen dit probleem te bestrijden.

SPONTAAN

Op lokaal niveau opruimen doet ook al veel goed, zeker als dat op grote schaal gebeurt. In Boxtel is het bedrijf Nic & Mic de aanjager van de schoonmaakdag. Wie zaterdag 16 september een handje wil helpen kan zich aanmelden via info@nicmic.nl. Mensen die zich niet hebben opgegeven, maar spontaan mee willen prikken, kunnen gewoon naar de Markt komen om 10.00 uur en meedoen.