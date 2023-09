Ingezonden brief: Sigarettenpeuk

Als niet-roker heb ik gemakkelijk praten. Mijn moeder rookte in de tijd dat het nog modern was en stopte met veel moeite toen duidelijk werd dat je er kanker van kon krijgen. Te laat, want hoestbuien en COPD waren het gevolg. Als tiener laat je het dan wel uit je hoofd om te gaan roken. Maar ik snap het, een sigaret is een heel slim ontworpen verslavend pepmiddel. Met kleine gaatjes in het filter die juist de verslavende stoffen goed doorlaten. Vrij te koop, en als je vrienden en ouders ook roken, wordt het lastig. En dezelfde fabrikanten van de sigaret bieden ook nicotinepleisters voor de gezond-verslaafden en vapers met toffeesmaak voor de kinderen aan.