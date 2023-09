Bewoners componistenbuurt verrast door plaatsing transformatorkasten

De grote transformatorhuisjes die nodig zijn om het elektriciteitsnet in de wijk toekomstbestendig te maken, zijn afgelopen week al op hun plek gezet. Ze staan allemaal op enkele meters afstand van woningen.

Ineens stonden ze daar, een paar weken eerder dan netbeheerder Enexis en de gemeente Boxtel hadden aangekondigd. Vier grote transformatorkasten op evenzoveel plekken in de componistenbuurt in de wijk Boxtel-Oost. De stroomkabels moeten weliswaar nog worden aangelegd, toch fronsten enkele buurtbewoners hun wenkbrauwen. Communicatie over de plaatsing en gevolgen voor omwonenden kan beter, vinden zij.