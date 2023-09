Hoe ouder, hoe (gekker) wijzer

,,Goed gedaan mam! Eindelijk!” Onze dochter was trots op me. De tijd is aangebroken dat ons kind me gaat corrigeren en ‘opvoeden’. Hier in het gezin is het al jaren een feit dat ik tijdens nacht en ontij door het huis loop. In en uit mijn bed, kopje thee en weer terug. Vervolgens woel ik heen en weer, erger me aan het gesnurk van mijn man en ga er na een uur maar weer uit omdat ik echt niet kan slapen. Slapeloosheid is killing.