Zusters Jezus, Maria en Jozef na 160 jaar weg uit Boxtel

Het einde van een tijdperk. Zo mag het vertrek van de zusters Jezus, Maria en Jozef (JMJ) uit Boxtel gerust genoemd worden. De communiteit telt in Nederland nog 33 religieuzen, zij gaan zoveel mogelijk gezamenlijk in Heeswijk-Dinther wonen. 25 oktober is er in het Wereldhuis een reünie voor zusters en mensen die met hen samenwerkten. Die markeert meer dan anderhalve eeuw dienstbaarheid.