Een deel van het muurtje bij de trappen van de Sint-Petrusbasiliek is aan gort gereden.

Muur bij basiliek deels aan gort

1 uur geleden

De muur van het pleintje voor de monumentale Sint-Petrustoren in Boxtel is deels aan gort gereden. De politie constateerde het vanochtend en informeerde koster Fons van Heesch. Aannemingsbedrijf Van Pinxteren heeft de brokstukken weggehaald.

Wie de schade heeft veroorzaakt en hoe precies ontstond, is niet duidelijk. Koster Van Heesch heeft wel een idee. ,,Ik sluit niet uit dat een passerende vrachtwagen het muurtje met de achterbumper heeft geraakt. Het kan best zo zijn dat de chauffeur het zelf helemaal niet heeft gemerkt.”

Trucks die winkels en horecabedrijven op en rond de Markt bevoorraden moeten het plein verlaten via de Clarissenstraat. Daar geldt vanaf de Oude Kerkstraat een vrachtwagenverbod. ,,En dus moeten trucks via dit smalle straatje het centrum weer verlaten. Eigenlijk te gek voor woorden dat al die grote voertuigen deze route moeten volgen”, moppert Van Heesch.

Hij heeft een van de brokstukken in een reflecterend hesje gehuld en op het restant van het muurtje geplaatst. ,,Om fietsers op de gevaarlijke situatie te attenderen. Maandag bellen we met de verzekering en kunnen we verder bekijken hoe de schade hersteld kan worden.”