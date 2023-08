Politie houdt bestuurder aan die coke nog onder neus heeft

1 uur geleden

Politieagenten hielden in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks drie uur op rijksweg A2 nabij Boxtel een bestuurder aan die onnodig lang links reed. Toen ze de bewuste auto passeerden om hem stil te zetten, zagen ze bovendien dat de bestuurder een elektronisch apparaat in zijn handen had. Bij zijn aanhouding bleek de automobilist de cocaïne nog onder de neus te hebben. Dat meldt politie Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel op Instagram.

Uit een alcohol- en drugstest bleek dat de bestuurder flink onder invloed was van alcohol, cocaïne en andere drugs. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Ook is er een bloedonderzoek afgenomen. Uit dit onderzoek moet blijken hoeveel drank en drugs de bestuurder tot zich had genomen. Dit duurt circa vier weken.

De bestuurder heeft een rijverbod van 24 uur gekregen, een proces-verbaal voor het vasthouden van een elektronisch apparaat en een proces-verbaal voor het onnodig links rijden. De straf voor het gebruik van drank en drugs tijdens het besturen van een voertuig moet nog blijken. De bedragen lopen in ieder geval hoog op.