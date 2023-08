Brabants Landschap organiseert weer excursies in bronsttijd edelherten

De bronsttijd breekt aan voor het edelhert. En dat betekent kletterende geweien en burlende geluiden. Brabants Landschap organiseert excursies naar het spektakel in natuurgebieden De Scheeken en De Mortelen.

Tijdens de bronsttijd, in het vroege najaar, laten edelherten zich flink horen en dragen ze grote geweien. Brabants Landschap organiseert in september en oktober weer excursies naar de herten en hinden in Het Groene Woud. De inschrijving start dinsdag 5 september om 12.00 uur.