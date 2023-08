Brandweer bevrijdt man uit lift NS-station Boxtel

26 minuten geleden

Brandweerlieden bevrijdden gistermiddag rond half zes een man uit de lift van het NS-station in Boxtel, aan de zijde van de Parallelweg Zuid. De lift stond op de grond, maar de deuren weigerden dienst.

In een mum van tijd had de brandweer de man bevrijd. Er kwam tevens een beveiligingsbedrijf ter plekke. Dit schakelde een liftmonteur in om het apparaat na te kijken. De bewuste Boxtelse stationslift had in het verleden al diverse malen kuren.