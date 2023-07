De Bosscheweg krijgt een make-over en wordt veiliger voor fietsers. Daarnaast volgt in een later stadium nog een rotonde, ongeveer op de plek van de cirkel op de foto.

Boxtel koopt grond bij Ketting voor rotonde

1 uur geleden

Voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Bosscheweg heeft de gemeente Boxtel een deel van het parkeerterrein van wegrestaurant De Oude Ketting nodig. Met de eigenaren en uitbater van het horecabedrijf is daarover nu overeenstemming bereikt.

Vanaf november 2021 voerde wethouder Wim van der Zanden veel keukentafelgesprekken over de aankoop van een stuk parkeerterrein van ruim elfhonderd vierkante meter. Nu hij daarover een deal heeft kunnen sluiten, kan de gemeenteraad in september het benodigde bestemmingsplan vaststellen voor de rotonde.

Dat heeft al ter inzage gelegen en er werden elf zienswijzen ingediend. ,,Het merendeel hadden die echter betrekking op het onderliggende inrichtingsplan, maar niet op het bestemmingsplan zelf.”

VERTROUWEN ONTSTAAN

,,Er zijn heel wat koppen koffie doorheen gegaan, maar gaandeweg is er over en weer vertrouwen ontstaan. Ik ben blij dat we tot een zogeheten minnelijke verwerving kunnen overgaan met de eigenaren en de exploitant van De Oude Ketting. Zoals het er nu uitziet, hoeven we zelfs geen clausule voor eventuele onteigening op te nemen in de koopovereenkomst”, vertelde Van der Zanden dinsdagmiddag na afloop van de wekelijkse B en W-vergadering.

Van oudsher overnachten veel chauffeurs bij De Oude Ketting in de cabine van hun truck. Ze kunnen vanaf de Bosscheweg rechtstreeks de ruime parkeerplaats op- en afrijden. In de nieuwe situatie wordt de toegang verplaatst naar de achterkant van het horecabedrijf, bereikbaar via het straatje De Ketting. De bestaande inrit aan de Bosscheweg geldt dan nog alleen als uitgang van het parkeerterrein, met uitzondering van de spitsuren.

HEEM VAN SELIS

De toekomstige rotonde De Ketting is nodig voor de ontsluiting van de in aanbouw zijnde wijk Heem van Selis. Tot aan de bestaande rotonde Dukaat (bij het politiebureau) krijgt de Bosscheweg gescheiden rijbanen met een middenberm. Ook wordt aan de kant van de nieuwe woningen van het wijkje Langen Linden een fietspad aangelegd voor tweerichtingverkeer.