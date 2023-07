Bezorging kranten in vakantietijd

1 uur geleden

De zomervakantie is aangebroken. Ook een deel van de vaste bezorgers van Brabants Centrum genieten van een paar weekjes weg. De thuisblijvers vervangen hun collega’s weliswaar, maar daardoor kan in sommige wijken de krant pas op vrijdag in de bus vallen.

Het team van Brabants Centrum vraagt abonnees waar de krant niet op donderdagavond in de brievenbus zit, even te wachten met reageren tot en met vrijdag. Mocht er dan nog geen editie op de deurmat liggen, dan kunnen lezers een e-mail sturen naar bc@brabantscentrum.nl of duidelijk straatnaam en huisnummer inspreken via het telefonisch antwoordapparaat: (0411) 67 25 13.

KANTOOR DICHT, REDACTIE WERKT DOOR

Het kantoor van Brabants Centrum aan de Prins Bernhardstraat 5 is de eerste drie weken van augustus gesloten. Bezorgklachten kunnen via e-mail of het antwoordapparaat worden doorgegeven. Daarnaast is de redactie bereikbaar via bc@brabantscentrum.nl. Voor advertenties kunnen klanten mailen naar advertenties@boxtelmediacentrum.nl.