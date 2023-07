Verbetering voor nieuwsapp BC

1 uur geleden

De nieuwsapp van Brabants Centrum heeft recent een update gehad voor de pushberichten. Op een deel van de tablets en/of smartphones van gebruikers zal die update automatisch zijn gedownload. Bij een ander deel kan het zijn dat lezers die handmatig moeten downloaden. Dat kan via de Google Play Store (Android) of App Store (iOS/Apple).

De verbetering is op aandragen van Brabants Centrum doorgevoerd door appbouwer Pinch. In de oude versie ontvingen app-gebruikers automatisch meldingen van nieuwsartikelen op hun smartphone. Als zij het artikel openden en hadden gelezen, konden ze via de returnknop links bovenin naar de homepage van Brabants Centrum. Althans, dat was de bedoeling.

Gebruikers echter die via een pushmelding een artikel openen, werden in het verleden weer uit de app gegooid als ze op die returnknop drukten. Dat is uiteraard onhandig: zij moeten dan weer de app opnieuw openen om op de homepage uit te komen en andere nieuwsberichten te kunnen lezen. Met de meest recente update is dit euvel opgelost.