Bazaar Boxtel stopt om 16.00 uur wegens weersvoorspellingen

1 uur geleden

Multicultureel festival Bazaar Boxtel, in park Molenwijk, zou vandaag om 18.00 uur eindigen, maar vanwege de weersvoorspellingen stopt het festijn om 16.00 uur.

Er worden laat in de middag en ‘s avonds zware onweersbuien verwacht, met wind en flinke hagel. Er is code oranje afgekondigd, reden genoeg voor de organisatie om het evenement in park Molenwijk eerder te stoppen. De Bazaar begon vanochtend om 11.00 uur en is nu in volle gang.