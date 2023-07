Opbrengst collecte voor MS-Fonds

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal MS-Fonds vond onlangs plaats. Dankzij de vrijwillige inzet van alle collectanten, de wijkhoofden en hun assistenten is in Boxtel 2477,52 euro, in Esch 406,90 euro en in Liempde 484,70 euro opgehaald. Met het geld wordt onderzoek gefinancierd.