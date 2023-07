Gerenoveerd appartementencomplex in Kasteellaan heet nu Kasteelzicht

Kasteelzicht. Zo heet sinds donderdag het gerenoveerde appartementencomplex van Joost in de Kasteellaan. Aannemer KnaapenGroep en de woonstichting vierden die dag de oplevering met de bewoners. Een druk jaar eindigde zonnig.

Een greep uit de vele werkzaamheden: de toiletten, badkamers en keukens van de vijftig appartementen zijn aangepakt, er zijn grootscheepse energiebesparende maatregelen genomen en de hoofdentree en de vloeren van de algemene ruimtes zijn vernieuwd. Samen met de bewoners is bovendien het binnenterrein van het complex opnieuw ingericht. De beplanting volgt dit najaar.

CADEAUS

Onder de bewoners heerst grote tevredenheid, stelt Petra van Esch. Zij woont in een van de appartementen en ging samen met Elise van Beeck, eveneens een bewoonster, langs de deuren met een grote kaart. Ze zamelden bovendien geld in voor cadeaus voor de medewerkers van KnaapenGroep die bij het project betrokken waren en de coördinatoren van Joost. De attenties vielen in goede aarde. Petra van Esch: ,,Het resultaat van de renovatie is prachtig. Natuurlijk ging er gaandeweg ook wel eens iets mis, zoals bij alle grote projecten. De mensen die de renovatie uitvoerden waren echter goed in hun werk, vriendelijk, netjes en behulpzaam.”

Woonstichting en aannemer toonden zich blij verrast met de geste van de bewoners. Petra: ,,Die hebben ze dik verdiend.”

De naam Kasteelzicht verwijst uiteraard naar de naam van de straat waarin het appartementencomplex staat en de nabijheid van kasteel Stapelen. Een enquête onder de bewoners leverde de naam op.