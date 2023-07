Kapelaan Stanislaus tijdens een openluchtviering in Liempde in 2021 met kinderen die dat jaar de eerste communie hadden gedaan.

Bisschop ontslaat kapelaan Stanislaus

20 minuten geleden

Bisschop Gerard de Korte ontslaat Marshal Stanislaus per 1 september. Het is weliswaar eervol ontslag, maar het betekent voor de kapelaan wel zijn vertrek uit de Heilig Hartparochie. Reden is de taalbarrière.

Stanislaus, sinds vier jaar actief in de parochie, komt uit India. Een land met een compleet andere taal. Nederlands leren bleek geen sinecure. Bisschop Gerard de Korte heeft de Heilig Hartparochie twee weken geleden in een brief laten weten dat Marshal de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om in de Heilig Hartparochie te kunnen blijven werken.

PREKEN

De kapelaan heeft taalcursussen gevolgd en die hadden op zich effect. Het voordragen van Bijbelteksten leverde geen problemen op, maar preken samenstellen en gesprekken voeren met parochianen wel. Een priester krijgt te maken met mensen op hun sterfbed, met nabestaanden of zieken. Dan is taalbeheersing onontbeerlijk. In ieder geval vond de bisschop het een struikelpunt.

Monseigneur De Korte heeft voordat hij zijn besluit nam, meerdere gesprekken gevoerd met de kapelaan en andere betrokkenen. Hij spreekt zijn waardering uit voor het goede werk dat Stanislaus heeft verricht in bisdom en parochie. De kapelaan hield onder andere openluchtvieringen in Liempde en ging in menig eucharistieviering voor. Die begon hij standaard met ‘goedemorgen allemaal’ en sloot hij af met ‘Houdoe’.

Stanislaus blijft tot eind augustus in de Heilig Hartparochie actief en keert daarna terug naar zijn broedercongregatie in zijn vaderland India.

Zaterdag en zondag heeft pastoor Geertjan van Rossem de kerkgangers in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch het ontslag van de kapelaan medegedeeld.

In het laatste weekend van augustus staat de parochie nader stil bij het afscheid van de geestelijke.

NIEUWE PRIESTER

Het pastoraal team raakt door het besluit van de bisschop verder uitgedund. Nog niet zolang geleden keerde priester Christ Rodeyns terug naar België. Pastoor Geertjan van Rossem is druk in overleg met het bisdom over een eventuele benoeming van een tweede priester.