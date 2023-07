Het uitleenpunt voor boeken in De Oversteek in Liempde is sinds deze week op de eerste verdieping te vinden.

Bieb op andere plek in Oversteek Liempde

1 uur geleden

De Liempdse bibliotheek in basisschool De Oversteek bevindt zich sinds vandaag op een andere plek in het gebouw. Vanwege wisselende leerlingaantallen moest er intern wat geschoven worden.

De bieb bevond zich op de begane grond, maar is naar de eerste verdieping verhuisd. Vandaag, donderdag 29 juni, kan iedereen er weer terecht om boeken te lenen. Bezoekers vinden de bibliotheek door de hoofdingang van De Oversteek in de Dorpsstraat binnen te lopen en vervolgens de trap of lift naar de eerste etage te nemen. In het eerste lokaal verwelkomen vrijwilligers hen. De openingstijden van de bibliotheek op school veranderen niet: maandag van 12.30 - 14.30 uur, woensdag van 09.30 - 12.00 uur en van 17.00 uur - 18.00 uur en donderdag van 09.30 uur - 12.00 uur.