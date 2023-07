Grenzeloos?

Ze liepen gewoon over me heen. Terwijl ik toch duidelijk dacht, aangegeven te hebben dat de maat vol was. Tientallen kleine snelle miertjes hebben me dagenlang bezig gehouden. Opeens renden ze over mijn aanrecht richting een opbergbakje. Het gemiddelde opbergbakje hier in huis telt meerdere prullaria die ik niet wil weggooien. Je weet maar nooit of ik zo’n schroefje of dopje toevallig nog een keer ergens voor nodig heb. Wat ze daar te zoeken hadden is me nog steeds een raadsel.Ik ben niet zo’n type dat in deze situatie de vliegenmepper pakt en al die wezentjes rücksichtslos kan doden. Mensen die me wat beter kennen, weten dit. Zo heb ik lang geleden, toen ik nog alleen woonde, een streepje boswandelingdrank naar mijn salontafel gedruppel..