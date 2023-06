Zakelijke mededeling: de meest gespeelde online spellen door Brabanders

wo 28 jun., 05:14

Eind 2021 werd het mogelijk om online te gokken bij een van de tien online casino’s die daarvoor een vergunning hebben gekregen. 2022 was daarmee het eerste volledige jaar waarin online spelers online konden gokken. Daardoor is er nu een overzicht van welke online spellen Brabanders het liefst spelen. Een aantal spellen is namelijk erg populair onder de inwoners van Brabant.

Spellen die Brabanders graag spelen

Brabanders hebben een voorliefde voor het bezoek aan het live casino. Met de komst van het online casino was er steeds meer vraag naar een ervaring die meer lijkt op het bezoeken van een echt casino. Om die reden hebben de online casino’s het live casino in het leven geroepen. Spelers uit Brabant spelen dan ook graag live roulette of live blackjack.

Live Roulette

Veel Brabanders spelen graag online roulette. Vooral in het live casino, omdat het bijdraagt aan een betere speelervaring. Het spel is al jarenlang erg populair en met de komst van de legale online casino’s geliefd onder Nederlandse casinospelers. Het is daarom geen wonder dat Brabanders het spel graag spelen. De online casino’s komen ook steeds weer met nieuwe varianten op dit spel, waardoor het een boeiend spel blijft om te spelen.

Live Blackjack

Een ander spel dat graag door Brabantse online gokkers wordt gespeeld, is blackjack bij Kansino. De meeste spellen in het live casino berusten vooral op geluk, maar bij dit spel heeft de speler lichtelijk invloed op hoe een spelronde verloopt. Brabanders vinden met name die controle een belangrijke reden om het spel te spelen. Er zijn veel varianten van live Blackjack te vinden, waardoor het een populair spel geworden is.

Spelen op online gokkasten

In de jaren ‘80 en ‘90 waren gokkasten in ieder café of hotel te vinden. Het is dan ook niet vreemd dat Brabantse online gokkers graag op deze gokkasten spelen. Het doet vooral denken aan vroeger. De online gokkast is dan ook nog steeds het hart van ieder (online) casino. Dat komt mede door de verschillende thema’s en verhaallijnen. Bovendien zijn de gokkasten populair vanwege hun hoge winkansen en uitbetalingen. Brabanders spelen vooral vaak videoslots en fruitautomaten. Met name de progressieve jackpots waarbij het mogelijk is om tegen een kleine inzet een hoge winst te behalen worden door de spelers geroemd.

Live shows

Tegenwoordig is het bij het online casino niet alleen meer mogelijk om in het live casino een spel als roulette, blackjack of poker te spelen, maar is het aanbod fors groter geworden. Sommige online casino’s bieden nu ook de mogelijkheid om mee te doen aan online spelshows. Een voorbeeld van zo’n live spelshow is Sweet Bonanza CandyLand. Daarbij kunnen de te winnen prijzen oplopen tot wel 3000 euro per keer. Waar mannelijke Brabanders vooral graag spelen op de online gokkast en live meedoen aan blackjack, zijn de liveshows vooral geliefd onder vrouwelijke Brabantse spelers.