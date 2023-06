Verenigingenspecial in Brabants Centrum: doe mee!

In Brabants Centrum verschijnt donderdag 6 juli een sport- en verenigingenkrant. Doet je club nog niet mee? Reageer dan snel.

Boxtel barst van de actieve verenigingen. Op sportief gebied, maar ook op cultureel, muzikaal en human interest vlak. Dit dorp heeft ontzettend veel te bieden. Diverse clubs zoeken nieuwe leden of vrijwilligers, een artikel in de verenigingenkrant kan daarbij helpen.

Op de speciale pagina’s kunnen clubs laten zien wat ze in huis hebben. Wellicht zet het mensen aan het denken en gaan ze nu de stap nemen om zich aan te melden bij een koor, de tennisclub, judoclub, een muziek- of handboogvereniging.

Wat iemand ook kiest, die persoon zal vast en zeker in een warm bad terecht komen, want daar staan Boxtelse verenigingen, stichtingen en clubs om bekend.

Verenigingen die mee willen doen kunnen een artikel van maximaal 140 woorden, een foto (min. 300 dpi) en een clublogo aanleveren en laten plaatsen. Het materiaal kan tot dinsdag 27 juni aangeleverd worden via verkoop@DeMooiBoxtelKrant.nl. De kosten voor plaatsing van het artikel, foto en logo bedragen 125 euro excl. 21% btw.