Poort Passage Riche sluit op 1 juli

1 uur geleden

De poort van parkeerterrein Passage Riche in Boxtel gaat met ingang van vrijdag 1 juli op slot. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig van de doorgang tussen de Stationsstraat en Prins Hendrikstraat gebruik blijven maken.

Volgens een gezamenlijk uitgegeven persbericht dat vandaag verscheen, zijn de eigenaren van de grond en gemeente Boxtel met elkaar in overleg om te bekijken of en zo ja, hoe de fiets- voetgangersdoorgang kan worden behouden. Muziekhuis Boxtel, dat aan de Passage Riche is gevestigd, blijft sowieso vanaf de Stationsstraat bereikbaar. Daarover zijn aparte afspraken gemaakt.

Ook bekijken beide partijen of opnieuw mogelijkheden ontstaan voor algemeen gebruik van het parkeerterrein.