Zakelijke mededeling: Wat zijn de verschillende lichtkleuren (Kelvin)?

vr 16 jun., 06:11

Vroeger werd er geen onderscheid gemaakt in de verschillende lichtkleuren of kleurtemperaturen. De halogeenlampen en gloeilampen waren steeds warm van lichtkleur. Sedert de opkomst van LED-verlichting zijn er veel meer mogelijkheden ontstaan. De lichtkleur wordt steeds uitgedrukt in Kelvin. Voor verlichting variëren deze waarden meestal van 1800 tot 6500 Kelvin. Hoe lager de kelvinwaarde, des te warmer het licht is; hoe hoger de kelvinwaarde, des te kouder en intenser het licht is. Daarnaast zijn er ook de RGB-kleuren die een mix zijn van verschillende kleuren (rood, groen en blauw). Hierbij wordt er 1 LED-diode voorzien in rood, 1 in groen en 1 in blauw. Door deze kleuren te mengen bekomt men een heel ruim palet aan kleuren. Hieronder gaan we dieper in op de verschillende lichtkleuren en hun toepassing.

Extra warm wit licht

Extra warm wit licht varieert van 1800 tot 2300 Kelvin. Het licht is eerder oranje-achtig en staat garant voor een heel warme, knusse sfeer. Deze kleurtemperatuur wordt het meest gebruikt in de woonkamer of slaapkamer maar ook in een restaurant of een gezellig café. Het is gekend dat men via dimmen, de lichtintensiteit kan verminderen waardoor er een warme sfeer wordt gecreëerd. Momenteel bestaan er zelf lampen “dim to warm” waarbij je niet alleen de lichtintensiteit vermindert maar ook de kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur kan hierbij verminderen van bijvoorbeeld 2700 tot 2200 kelvin. Op die manier kan je de kleurtemperatuur van de lampen aanpassen aan de gewenste sfeer.

Warm licht

Warm licht is het populairst onder led-verlichting. De gemiddelde kleurtemperatuur varieert hier van 2700 tot 3000 Kelvin. 2700 Kelvin leunt het meest aan tegen de lichtkleur van een traditionele gloeilamp. De meest gebruikte toepassingen zijn in de woonkamer, slaapkamer en keuken. Soms gebeurt dit met inbouwspots of plafondlampen met een geïntegreerde LED-module maar het kan evengoed met een vervangbare LED-lamp. Het voordeel van een geïntegreerde LED-module is dat ze klein is en ideaal om te verwerken in inbouwspots met een lage inbouwdiepte. Soms is er enige weerstand om met geïntegreerde LED-modules te werken omdat bij defect de volledige armatuur zou moeten vervangen worden. Tegenwoordig zijn de armaturen echter uitstekend gekoeld waardoor bijna geen defecten optreden. Het is trouwens eerder de trafo die defect gaat en die kan eenvoudig vervangen worden. Voor de badkamer wordt meestal gebruik gemaakt van waterbestendige inbouwspots met een warm witte lichtkleur maar sommige mensen opteren voor neutraal wit licht (daglicht).

Neutral wit licht (daglicht)

Neutraal wit licht is te vergelijken met daglicht. De kleurtemperatuur varieert van 4000 tot 4500 Kelvin. Deze lichtkleur wordt voornamelijk gebruikt in kantoren, ziekenhuizen en winkels. Dit wordt vooraal toegepast met LED-panelen.

Koud wit licht

Koud wit licht is de meest intense kleur. De kleurtemperatuur varieert van 6000 tot 6500 Kelvin. Deze lichtkleur wordt voornamelijk gebruikt in opslagplaatsen en zelf operatiekwartieren maar is minder aangenaam om in te werken. Zo worden UFO-lampen of LED TL-buizen vaak uitgerust met koud wit licht.

Belangrijk om rekening mee te houden bij de keuze van uw verlichting is de CRI index. In de beginfase van LED-verlichting was de CRI-index minder goed dan nu. De CRI-index of kleurweergave index bepaalt de mate waarin de lichtkleuren authentiek worden weergegeven. Vroeger hadden warm witte LED-lampen bijna een groene lichtkleur. Dat was te wijten aan een slechte kleurweergave-index. Een goede CRI-index heeft een Ra waarde vanaf 80. De meeste LED-lampen hebben dit nu.

Voor kantoren is het ook belangrijk om te kijken naar de UGR-waarde. UGR staat voor Unified Glare Rating en bepaalt hoe hinderlijk verlichting is. Voor kantoren is dit belangrijk omdat een minder goede UGR-waarde verblindend kan werken. In kantoren is het aan te raden om te werken met een UGR-waarde van 19 of minder. Hoe lager de UGR-waarde, hoe minder hinderlijk ze is.