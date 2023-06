Hinterbleiberfest met Danny Christian en René Schuurmans

57 minuten geleden

De oudste én veruit grootste club van het Boxtelse carnavalsrijk Eendengat trekt in het laatste weekeinde van november alle registers open. CV De Agterblijvers viert dan het 66-jarig bestaansjubileum met een ‘Oktoberfest’ waar Danny Christian en René Schuurmans optreden.

Samen met zijn voorganger Frank van Heesch vertelt voorzitter Alex van Vreede hoe het jubileumfeest er uit gaat zien. Na een receptie en feestavond op vrijdag 24 november biedt clubhuis De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat een dag later onderdak aan Das Hinterbleiberfest. De bedoeling is dat Prins Carnaval, die kort ervoor wordt geïnstalleerd, het eerste bierfust aanslaat.

De twee schlagerzangers zijn gecontracteerd via het entertainmentbureau van Boxtelaar Jordy van den Boer. Aan het optreden hangt een behoorlijk prijskaartje, geeft Van Vreede toe. ,,En eigenlijk zou je dus naar een grotere zaal moeten dan De Comsche Hoeve om meer tickets te kunnen verkopen. De voorbije jaren hebben we echter een mooi spaarpotje gevormd om dit jubileum op deze manier in ons eigen honk te vieren. We kunnen het betalen.”

Van Heesch vult aan: ,,De carnavalsclubs en muziekkapellen hebben de voorbije weken als eerste de gelegenheid gehad om kaarten te kopen. Het restant is nu beschikbaar voor overige belangstellenden in Boxtel.” Alexander en Freddy Beekmans, deejaykoppen van disco Philadelphia, zorgen voor de muzikale omlijsting. Tickets voor Das Hinterbleibersfest à 22 euro (inclusief twee consumpties) zijn te koop via: deagterblijvers.maro-events.nl/.

BRABANTSE MIDDAG

Met het Hinterbleibersfest is het jubileumweekeinde nog niet ten einde. Zondag 26 november loopt een Brabantse middag van stapel in De Comsche Hoeve.