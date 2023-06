Tennisclinic met oud-topspeelster Miriam Oremans

1 uur geleden

Oud-toptennisster Miriam Oremans, winnares van een Olympische medaille, geeft zondag 25 juni van 13.00 tot 16.00 uur een tennis- en padelclinic. Dat doet ze in park Molenwijk, bij tennisvereniging De Merletten.

De tennis- en padelclub biedt in de maand juni voor niet-leden gratis proeflessen in beide sporten, op afspraak. Aanmelden kan via jcmerletten@gmail.com. Er wordt dan contact opgenomen om een dag en tijdstip af te stemmen. De clinic op 25 juni is het hoogtepunt van de wervingsmaand en bedoeld voor leden en niet-leden. Er zijn dan allerlei leuke challenges, hapjes en een loterij. Aanmelden kan via www.ltvdemerletten.nl. Deelname is gratis.