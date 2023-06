Liempdenaren winnen een miljoen euro in Postcode Loterij

1 uur geleden

Opnieuw valt er een megaprijs in de regio. Nadat bewoners van de Boxtelse Annastraat in maart een miljoen euro verdeelden, mogen nu twaalf bewoners van de Nieuwe Erven in Liempde datzelfde bedrag verdelen: zij wonnen ook de Superpostcodeprijs.

De uitzending van het Goed Geld Gala staat ieder jaar in het teken van alle goede doelen die de Postcode Loterij steunt. En tijdens het televisieprogramma worden ook prijzen verdeeld. De twaalf winnaars in Liempde werden verrast door ambassadeurs Nicolette van Dam en Martijn Krabbé. Vette cheques met daarop bedragen van 66.666 euro zijn met blijdschap ontvangen. De trekking deed herinneren aan december 2006, toen de Postcode Kanjer op de Maai in buurtschap Kasteren viel. Al ging het toen om een ander bedrag: toen viel 23,9 miljoen euro.