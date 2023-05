Kinderboerderij Boxtel zoekt vrijwilligers

39 minuten geleden

Bij Kinderboerderij Boxtel is altijd werk. De dieren moeten verzorgd worden, er zijn producten om te verkopen en activiteiten om te organiseren. Het bestuur van de hoeve aan het Apollopad zoekt dan ook vrijwilligers.

De kinderboerderij draait grotendeels op mensen die onbezoldigd een handje helpen. Er zijn extra krachten nodig, voor allerlei taken. Wie graag met dieren werkt, kan zich uitleven met voeren, stallen uitmesten en verdere verzorging. Maar er zijn ook werkzaamheden waar geen konijnen, kippen of schapen aan te pas komen. Het verkopen van eieren en andere ‘boerderijproducten’ in de winkel bijvoorbeeld, of het organiseren van speciale thema-activiteiten door het jaar heen. Bijvoorbeeld paasknutselen of een sinterklaasmiddag. Verder geeft Kinderboerderij Boxtel voorlichting en educatie aan basisschoolleerlingen. Ook daar zijn mensen voor nodig.

Wie meer informatie wil over dit vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld over uren en dagen, kan contact opnemen met de beheerder, Maria, via (0411) 67 29 27 of beheerder@kinderboerderijboxtel.nl. Zij is ‘s ochtends van 08.30 - 12.30 uur aanwezig, behalve op donderdag.