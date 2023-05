Na verlies bij Boskant staat degradatie voor RKSV Boxtel om de hoek

44 minuten geleden

Het was een van de laatste strohalmen om degradatie te voorkomen, maar de vaandelploeg van RKSV Boxtel wist deze niet te grijpen. De uitwedstrijd tegen Boskant werd met 2-0 verloren.

De verdediging kwam in de eerste helft wat ongeorganiseerd over, maar de aanval kwam dit keer juist redelijk goed uit de verf. Na een kwartier spelen was er al een goede aanval van Luis Miguel Ferreira Queridinha. Zijn schot op doel ging echter recht op de keeper af.

Boskant deelde in deze fase wat speldenprikken uit, maar de beste kansen waren voor de Munselploeg. Na twintig minuten spelen hoopten de Boxtelaren zelfs op een strafschop toen Mitchell Vogels in het zestienmetergebied werd gevloerd. De scheidsrechter wilde hier echter niets van weten, net zoals van de overtreding niet veel later in de wedstrijd. Valentijn Waals werd opzichtig geduwd nadat hij eerst drie tegenstanders had omspeeld. Toch floot de scheidsrechter er niet voor.

Ondanks dat Boxtel meer kansen kreeg, was het toch nog bijna Boskant dat de score opende. De bal werd echter niet alleen over keeper Raymon Strik geschoten, maar ook over de lat.

VOETBALWET

Na de rust bleven de gasten druk zetten, maar Boskant werd gevaarlijker en kwam er vaker goed uit. Daar kwam dan ook de aloude voetbalwet weer om de hoek kijken dat je niet altijd krijgt wat je verdiend. Na bijna een uur spelen viel er een zondagsbal van Boskant in het zestienmetergebied. Na een scrimmage over meerdere schijven belandde de bal uiteindelijk van dichtbij in de linkerbovenhoek.

De 1-0 stond maar Boxtel gaf nog niet op. Maar toen zo’n tien minuten later de 2-0 werd aangetekend, zakte bij menig speler toch de moed in de schoenen. Boxtel perste er in de laatste minuten nog wel een klein offensief uit, maar de marge was simpelweg te groot. Na het laatste fluitsignaal was er bij iedereen het besef dat degradatie nu echt om de hoek staat te kijken.

THUISWEDSTRIJD

Zondag is er nog een kleine kans. Dan staat namelijk een thuiswedstrijd op het programma tegen de enige ploeg die nog onder Boxtel op de ranglijst staat: Woenselse Boys. De aftrap in sportpark Munsel is om 14.30 uur.