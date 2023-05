De medewerkers van het eetpunt in Elisabethsdael organiseerden zaterdag een grootse benefietmiddag voor KiKa. Die bracht ruim vierduizend euro op. Dinsdag maakten zij het totaalbedrag bekend.

Benefietmiddag levert ruim 4.000 euro op voor KiKa

1 uur geleden

De muzikale benefietmiddag in het eetpunt van residentiehuis Elisabethsdael in Boxtel heeft 4.035 euro opgebracht. Dit geld gaat via marathonloper Patrick van den Aker naar stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

De organisatie kijkt met een goed gevoel terug op de benefietmiddag van zaterdag. Coördinator Marijke Romijnders zag haar medewerkers Sabine, Weslie, Rick, Merel en Danique van het eetpunt opbloeien. Zij hebben de activiteit en alle bijbehorende sponsorprijzen geregeld. Ook waren er optredens van Danny Everett, Joey van de Kerkhof en Guus Doggen.

Muzikant René van Rooij uit Oss presenteerde de middag en verzorgde de trekking van de drie loterijen. Zowel online als via het eetpunt en Van den Aker waren er vooraf veel loten verkocht. De hoofdprijs was een viertal kaarten voor de Efteling met overnachting. Daarnaast was er ook een veiling met diverse items, zoals gesigneerde PSV-shirt. Vooral de outfit van carnavalsact Snollebollekes leverde een flink bedrag op, namelijk 400 euro.

MIJLPAAL

De benefietmiddag werd gehouden om de actie van de Boxtelse marathonloper Van den Aker te ondersteunen. Hij loopt al jaren voor KiKa en haalt daarbij de benodigde sponsorgelden op. ,,Met het opgehaalde bedrag heb ik de grens van 100.000 euro totaal opgehaalde donaties gehaald, een bijzondere mijlpaal”, vertelt hij trots.

Romijnders en de vijf organisatoren van het eetpunt zijn blij verrast door de totale opbrengst: ,,Volgend jaar doen we deze middag dunnetjes over, dan voor een ander goed doel.”