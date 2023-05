Met ondergoed en appels in actie voor Alpe d’HuZes

1 uur geleden

Hij haalde zijn voetbalteam bij DVG over om een onderbroekenkalender te maken. Die actie leverde hem al 1.600 euro op. Maik van Abeelen uit Liempde doet op donderdag 1 juni mee aan Alpe d’HuZes en haalt daarom zoveel mogelijk geld op.

De 21-jarige Liempdenaar beklimt de Franse berg Alpe d’Huez samen met nog 35 andere wielrenners van zijn studentenvereniging USRA uit Dronten. Daar volgt hij de opleiding dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool. Omdat de vereniging 65 jaar bestaat zijn er diverse festiviteiten, waaronder dus de deelname aan het goede doelen-evenement.

Beklimmers van de Franse alp, per fiets of te voet, halen geld op voor KWF Kankerbestrijding. ,,We hebben ons als doel gesteld om gezamenlijk 180.000 euro op te halen, dat is 5.000 euro per persoon”, geeft Van Abeelen aan, die 1 juni fietsend de berg op gaat. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, heeft de Liempdenaar al een aantal acties uitgevoerd, waaronder dus de verkoop van de kalender waar zijn teamgenoten van DVG 5 in alleen een onderbroek op pronken.

Komende vrijdag en zaterdag is er een actie in de winkel van zijn opa Ben van den Biggelaar in Lennisheuvel. Dan kost een kilo Elstar-appels 1,50 euro en de opbrengst gaat geheel naar het goede doel. Van Abeelen sponsoren kan via www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/maikabeelen.