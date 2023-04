In de aula van SintLucas was volop ruimte om de gedecoreerden van de gemeente Boxtel op Koningsdag te verwelkomen.

SintLucas: uitgelezen plek voor lintjesontvangst

De aula van mbo-schoo SintLucas bleek op Koningsdag een prima plek voor jaarlijks ontvangst van de gedecoreerden door het gemeentebestuur. Dat de toespraak van reus Jas de Keistamper, de muzikale hulde door Boxtel’s Harmonie en de vendelgroet niet openbaar waren, werd op de koop toe genomen.

Reus Jas stak zijn afkeer over het besloten karakter niet onder stoelen of banken. Sinds hij bijna 75 jaar geleden voor het eerste op de Boxtelse keien kwam, sprak hij altijd in het openbaar op de verjaardag van het staatshoofd. ,,Heel mijn Keistampersvolk mag gerust weten wat ik op mijn lever heb”, gaf de stratenmakersgigant zijn gastheer, burgemeester Ronald van Meygaarden mee.

PARELTJES

Bij binnenkomst stootte Jas (uiteraard) zijn hoofd. Maar toch zag ook hij dat de gekozen accommodatie uitermate geschikt was voor de almaar uitdijende groep mensen met een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding. Voor de zeven mensen die een dag eerder werden gedecoreerd, had de reus persoonlijke woordje over. Hij noemde ze pareltjes van de lokale gemeenschap.

Ook was de reus geïmponeerd door het vernieuwde paviljoen Molenwijk, het huidge restaurant Lseven. Dat is volgens Jas óók een Boxtels pareltje. Hij wist wel waaraan die naam was ontleend: ,,Nee, niet aan het Leijsenven, maar eigenaar Patrick van Loosbroek. De letter L verwijst naar diens achternaam. En ‘seven’? Naar zijn bankrekening. Het saldo daarop telt zeven nullen. Vóór de komma!”

KONINGSCONCERT

Na de reus trad Boxtel’s Harmonie aan voor een Koningsconcert. Het orkest werd versterkt met leden van de overige muziekkorpsen en bracht een ode aan het Nederlandstalige lied. Een geslaagde keuze vonden na afloop diverse luisteraars, die al snel meedeinden op de aaneenschakeling van bekende hits. De xylofoonsolo van het bekende werk Circus Renz werd met bravoure uitgevoerd door Harold Potters die daarvoor de handjes uitgebreid op elkaar kreeg.

Nadat het Wilhelmus had geklonken, begaven de gedecoreerden zich naar het plein voor theaterzaal Podium Boxtel om de vendelgroet door het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris in ontvangst te nemen.