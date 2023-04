B & W(eetjes): Boxtel schrijft naar minister voor tiny houses

In de rubriek B & W(eetjes) volgt Brabants Centrum besluiten van het Boxtelse college van burgemeester en wethouders. Dat buigt zich vaak over meer, maar ook over minder actuele zaken. Een kort overzicht van afgelopen week.

Boxtel wil woonstichting Joost twaalf tijdelijke flexwoningen laten bouwen op een speelveldje aan de Schijndelseweg, tussen Hoogheemflat 1 (Steenbok) en het Pastoor Van Besouwplein. Ook zijn vier locaties in beeld voor tiny houses. Om de realisering mogelijk te maken heeft het college van B en W aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief gevraagd de plannen op te nemen in de Crisis- en Herstelwet. Die moet er voor zorgen dat geen uitgebreide bestemmingsplanprocedure nodig is.

Gemeentehuis: soms te groot, soms te klein

Al eerder werd opgemerkt dat grote delen van het gemeentehuis aan de Markt vaak leeg staan. Sinds corona werken veel medewerkers hybride: de ene keer thuis, de andere keer op kantoor. ,,Maar op sommige momenten merken we dat er ook weer te weinig plek is. We denken eraan om toch weer wandjes te plaatsen om meer vergaderplekken te creëren”, zei burgemeester Ronald van Meygaarden dinsdag na afloop van de wekelijkse B en W-vergadering.