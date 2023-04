Voorschot energietoeslag in mei op rekening

1 uur geleden

Ook in 2023 keert de gemeente een energietoeslag uit aan huishoudens met een laag inkomen. Het gaat om een bedrag van maximaal 1.300 euro. Mensen die vorig jaar een toeslag ontvingen, krijgen in mei een voorschot van vijfhonderd euro automatisch op hun rekening geboekt, meldt wethouder Mariëlle van Alphen.

Gezinnen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum hebben recht op de energietoeslag. De huishoudens die vorig jaar een energietoeslag kregen, hoeven geen aanvraag in te dienen. Zij krijgen het geld automatisch overgemaakt. De gemeente streeft ernaar om dit vóór 1 juni te doen.

TRAGE WETGEVING

De overige achthonderd euro worden uitgekeerd nadat de Wet Energietoeslag 2023 is aangenomen. Dit zal in het najaar zijn. ,,Dat duurt nog best lang”, vindt wethouder Van Alphen. ,,Vandaar dat we nu al overgaan tot betaling van het voorschot. Zo laten we als gemeente ons sociale gezicht zien. Dat is ook de wens geweest van de gemeenteraad in de kerntakendiscussie.”

In tegenstelling tot het voorschot gaat uitbetaling van het aanvullende bedrag niet in alle gevallen vanzelf. Sommige inwoners zullen een nieuwe aanvraag moeten doen om aanspraak te maken op dat geld, aldus Van Alphen.

Vorig jaar ontving de gemeente Boxtel ruim 1.200 aanvragen voor een energietoeslag. 955 huishoudens kregen destijds een bedrag overgemaakt.

AANVRAGEN

Gezinnen met een laag inkomen die in 2022 geen toeslag ontvingen, kunnen nu alsnog in de financiële problemen komen door de gestegen energielasten. Zij kunnen via zorgloket WegWijs van welzijnsorganisatie ContourdeTwern een aanvraag indienen voor een toeslag. Eventuele uitbetaling volgt pas in het najaar. Bij WegWijs kunnen ook andere gezinnen aankloppen als zij geldzorgen hebben. WegWijs is bereikbaar via telefoonnummer (0411) 65 59 90.