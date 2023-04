Zes lintjes in Boxtel, een in Esch en een in Gemonde

37 minuten geleden

Acht mensen uit het verspreidingsgebied van deze krant zijn vanochtend toegetreden tot de Orde van Oranje-Nassau. Boxtelaar Hans van Haaren is benoemd tot ridder. Zijn plaatsgenoten Leny van den Aker, Johan Bakker, Steven van Groeningen, Monique Staats en Jeanne Swinkels mogen zich voortaan lid in de orde noemen. Net als Carlo Vlassak uit Esch en Jos Geerts uit Gemonde.

Al ruim veertig jaar is Hans van Haaren bestuurlijk actief in de tafeltenniswereld. Zowel bij de plaatselijke vereniging Taverbo als regionaal en landelijk. Sinds 2006 is hij een vaste waarde van de lokale omroep Dommelland: als interviewer, cameraman, editor en floormanager.

HUISKAMER HOOGHEEM

Wie in de zeven Hoogheemflats van Boxtel-Oost ‘huiskamer’ zegt, wijst meteen naar Leny van den Aker. Tien jaar geleden nam zij het initiatief voor een gezamenlijke ontmoetingsruimte voor de bijna vijfhonderd huishoudens. De Boxtelse stond ook aan de wieg van de moestuin, ook al zo’n sociale ontmoetingsplek voor de buurt.

PAROCHIEWERK

Het valt op dat liefst vier koninklijke onderscheidingen dit jaar terechtkwamen bij mensen die als vrijwilliger actief zijn in de Heilig Hartparochie. Zo is er de jaarlijkse geldinzameling rondom Miva, Missio en in de vasten- en adventstijd bij de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV). Johan Bakker maakt er al ruim vijftig jaar deel van uit.

Steven van Groeningen zet zich al ruim veertig jaar in voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, onder meer in de kostersgroep, als torengids en bij technische klussen. Bovendien was hij ruim tien jaar bestuurder van de cliëntenraad van Zorggroep Elde Maasduinen en meer dan vijftien jaar zette hij zich in voor Lionsclub Dommel & Aa.

SENIOREN

In het bestuur van de voormalige Heilig Hartkerk was het bestuurssecretariaat in het laatste decennium van de vorige eeuw in goede handen bij Monique Staats. Later zette zij zich in voor de Wereldwinkel en de Sint-Petrusschool, onder meer als overblijfmoeder en samensteller van het wekelijks schoolblad. Momenteel is Staats bestuurlijk actief voor seniorenvereniging KBO en Centrummanagement.

Naast dat zij bijna tien jaar deel uitmaakte van het parochiebestuur, bekommert Jeanne Swinkels zich vooral over de Annakapel in de buurtschap Roond. De laatste jaren biedt ze hulp aan mensen in hun laatste levensfase via stichting Nabij. Ook voor het maatjesproject van ContourdeTwern en buurtvereniging Smalwatervallei zet de Boxtelse zich in.

FANFARE EN DORPSRAAD

Carlo Vlassak was als penningmeester en secretaris dé vraagbaak voor FNV-leden in zijn woonplaats Esch. Ook fanfare Sint-Willibrordus heeft een goede kracht aan hem. Voorts is Vlassak actief voor de Essche buurtbus: hij kruipt achter het stuur, maar was ook secretaris en is sinds vorig jaar voorzitter.

In Sint-Michielsgestel werd Jos Geerts onderscheiden door burgemeester Han Looijen. De Gemondenaar is voorzitter én penningmeester van fanfare Sint-Lambertus, waar hij al ruim dertig jaar bestuurlijk actief is. Bovendien zet Geerts zich in voor muziekschool Médèz, de dorpsraad, het nog te openen dorpshuis De Stek en het welzijns- en ouderenwerk.