Vorig jaar hield locoburgemeester Mariëlle van Alphen een toespraak bij het tijdelijke gedenkteken in processiepark Duinendaal. In een boomstam worden waxinelichtjes geplaatst die worden ontstoken door deelnemers aan de dodenherdenking.

Plaatsing van een definitief 4-meimonument vergt meer tijd

7 minuten geleden

Boxtel staat donderdag 4 mei om 20.00 uur twee minuten stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt dat bij het tijdelijke gedenkteken dat vorig jaar werd geplaatst in processiepark Duinendaal. Voor een definitief monument, heeft de gemeente meer tijd nodig, meldt Boxtel Vooruit.

‘Leven met oorlog’. Dat is het thema van dodenherdenking dit jaar. Niet alleen de slachtoffers van het nazi-regime worden herdacht, maar ook gevallenen van krijgsgeweld in de periode na 4 mei 1945. In de Sint-Petrusbasiliek aan de Oude Kerkstraat begint om 18.55 uur een herdenkingsdienst. De plechtigheid wordt opgeluisterd door een houtensemble van beide harmonieën.

Aansluitend wordt een stille tocht gehouden die naar het Indiëmonument op de Koppel voert en vervolgens naar het gedenkteken dat de lokale kunstenaar Marc de Laat vorig jaar plaatst in het aangrenzende processiepark.

Op beide plekken vormt Scouting Boxtel een erewacht, worden kransen gelegd en vindt een vendelgroet plaats door het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris. Burgemeester Ronald van Meygaarden houdt een toespraak in het processiepark. Een koperensemble van de Gildenbondsharmonie speelt er het Wilhelmus en verzorgt ook het signaal Taptoe om de twee minuten stilte in te luiden.

HEILIG HARTKERKHOF

Voorafgaand aan de officiële herdenking legt burgemeester Van Meygaarden bloemen bij de graven van de RAF-piloten en de slachtoffers van een Duitse V2-bom die in december 1944 (Boxtel was toen al bevrijd) dood en verderf zaaide in de Mijlstraat.

De doden vonden een laatste rustplaats op de begraafplaats bij de voormalige Heilig Hartkerk. Tot vorig jaar voerde de stille tocht jaarlijks naar deze gedenkplek. Gelet op samenstelling van de vaste groep veelal oudere deelnemers is besloten de route in te korten en te herdenken in het processiepark.